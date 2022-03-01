Минздрав РФ: метилпреднизолона для лечения аллергии, астмы, ХОБЛ хватит на полтора года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Препаратов метилпреднизолона, который используется при лечении аллергии, астмы, ХОБЛ и других заболеваний, хватит более, чем на полтора года, сообщает Минздрав России.

Всего на 22 марта в гражданском обороте находится 4 млн 879 тыс. 264 упаковки данного препарата. Они находятся в аптечной сети, лечебных учреждениях и на складах дистрибьютеров и производителей.

Совокупное потребление метилпреднизолона за 2021 год составило 3 млн 45 тыс. 176 упаковок.

"Поставки препаратов продолжаются — очередные серии, произведенных в Италии, Финляндии и Индии, введены в гражданский оборот в середине марта. Временное выпадение отдельных препаратов из ассортимента аптечных организаций связано с необоснованным ажиотажным спросом на лекарства и вызванными им проблемами внутренних логистических цепочек дистрибьютеров и аптечных сетей", - рассказали в Минздраве.