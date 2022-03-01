В Тюменской области два человека погибли, провалившись под лед

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед, зарегистрировано в Тюменской области за последние пять лет. При этом два человека погибли, трое спасены, в их числе и один ребенок.

Об этом сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Зиневич на пресс-конференции 24 марта.

По данным Гидрометцентра, в Тюменской области ожидается повышение температуры, при котором будет происходить постепенное таяние снега и льда на водных объектах. А значит, увеличивается риск провала людей и техники под лед. Сергей Зиневич призывает соблюдать осторожность при выходе на лед и, если возможно, то избегать этого.

Зимой спасатели провели пять этапов акции "Безопасный лед", 189 рейдов и патрулей. На территории области работают 16 ледовых переправ в Тобольске, Ярковском, Уватском, Вагайском районах.

Оксана Корнеенкова