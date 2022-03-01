  • 24 марта 202224.03.2022четверг
  • USD103,1618
    EUR113,2613
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области два человека погибли, провалившись под лед

Общество, 11:29 24 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед, зарегистрировано в Тюменской области за последние пять лет. При этом два человека погибли, трое спасены, в их числе и один ребенок.

Об этом сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Зиневич на пресс-конференции 24 марта.

По данным Гидрометцентра, в Тюменской области ожидается повышение температуры, при котором будет происходить постепенное таяние снега и льда на водных объектах. А значит, увеличивается риск провала людей и техники под лед. Сергей Зиневич призывает соблюдать осторожность при выходе на лед и, если возможно, то избегать этого.

Зимой спасатели провели пять этапов акции "Безопасный лед", 189 рейдов и патрулей. На территории области работают 16 ледовых переправ в Тобольске, Ярковском, Уватском, Вагайском районах.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , лед , паводок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 24.03.2022В Тюмени за счет бюджета отреставрируют четыре памятника архитектуры
13:09 24.03.2022Ограничения на поездки из России в Казахстан и Монголию снимут 30 марта
12:47 24.03.2022Спектаклем, стихами и песнями отметили краеведы 35-летие клуба "Тюменская старина"
12:13 24.03.2022Магазин "Детский мир" на три месяца зафиксировал цены на одежду и обувь