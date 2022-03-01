Магазин "Детский мир" на три месяца зафиксировал цены на одежду и обувь

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сеть магазинов "Детский мир" зафиксировала цены на одежду и обувь на три месяца. Они будут на уровне цен января 2022 г., сообщает УФАС Тюменской области.

ФАС России обратила внимание ретейлера на необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары. В ответ на требование службы в компании сообщили, что повышение стоимости ряда детских товаров обусловлено ростом денежных обязательств и расходов ретейлера, отменой всех промо-акций на товары и возникновением высокого спроса на продукцию.

Ранее ретейлер принял решение о добровольном ограничении наценок на некоторые группы товаров для поддержки населения. В категориях "детское питание", "кормление и уход", "подгузники и гигиена" определены позиции, по которым предельные наценки снижены в среднем на 16%.

Компания берет на себя обязательство обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов.