В Тюменской области уровень воды на реках близок к норме, в реке Ишим он ниже на два метра

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень воды на реках Тюменской области близок к норме, что показывает анализ гидрометеорологических условий, определяющих величину весеннего половодья. Ниже средних многолетних значений на 0,3-1 м ожидается уровень на реках бассейна Тобола, на реке Ишим - на 2 м. На формирование высших уровней реки Ишим будет влиять объем волны весеннего половодья, поступающего с Сергиевского водохранилища в Казахстане.

Об этом сообщила врио начальника филиала Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Елена Рябуха 24 марта на пресс-конференции в информационном центре "Тюменская линия", посвященной подготовке к паводковому периоду.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам Натальи Рябухи, обстановка на реках все еще зимняя. Толщина льда - от 19 до 64 см, что меньше по сравнению с нормой и показателями прошлого года на 1-20 см. Запасы воды в снежном покрове по югу Тюменской области оцениваются выше 74%. Основное превышение гидрометеорологи отмечают в Ялуторовском районе. Высота снега на 20 марта составляет 29-56 см. За последнюю декаду марта она уменьшилась на 2-7 см.

По данным синоптиков, на юге Тюменской области в марте сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки, порывистый ветер, теплая температура воздуха в дневные часы. Ее сочетание с порывистым ветром и смешанными осадками будет способствовать таянию снежного покрова. Однако быстрого его схода ждать не приходится. Поскольку до конца марта и в первую неделю апреля ожидаются морозы, уточнила Елена Рябуха. Столбик термометра может опускаться по ночам до минус 16-20 градусов.

Прогнозируемые даты вскрытия рек Тюменской области станут известны в начале апреля.

Оксана Корнеенкова