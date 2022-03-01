В Тюменской области внесли изменения в закон о бюджете о мерах по защите граждан и бизнеса в условиях санкций

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Депутаты Тюменской областной думы единогласно приняли изменения в закон о региональном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, предложенные губернатором Александром Моором. Заседание проходит в эти минуты в Тюмени.

Законопроект обеспечивают возможность перераспределения бюджетных ассигнований для поддержки бизнеса и развития экономики. Также правительство региона сможет предоставлять единовременную адресную соцпомощь неработающим пенсионерам.

Председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко рассказала, что для финансового обеспечения решений, принимаемых на федеральном и региональном уровне для поддержки населения, экономики и социальной сферы, уточняются особенности использования ассигнований областного бюджета.

Александр Моор поблагодарил депутатов за оперативное принятие решения, направленного на защиту региональной экономики от влияния кризиса и социальную поддержку нуждающихся в ней жителей.

Ранее ИА "Тюменская линия" писала, что правительство Тюменской области планирует выделить из областного бюджета 700 млн рублей на докапитализацию регионального фонда поддержки промышленности, а также на выплаты для неработающих пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями в качестве меры поддержки в текущей ситуации.

Евгений Бабенко