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В Тюменской области внесли изменения в закон о бюджете о мерах по защите граждан и бизнеса в условиях санкций

Политика, 12:55 24 марта 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Депутаты Тюменской областной думы единогласно приняли изменения в закон о региональном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, предложенные губернатором Александром Моором. Заседание проходит в эти минуты в Тюмени.

Законопроект обеспечивают возможность перераспределения бюджетных ассигнований для поддержки бизнеса и развития экономики. Также правительство региона сможет предоставлять единовременную адресную соцпомощь неработающим пенсионерам.

Председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко рассказала, что для финансового обеспечения решений, принимаемых на федеральном и региональном уровне для поддержки населения, экономики и социальной сферы, уточняются особенности использования ассигнований областного бюджета.

Александр Моор поблагодарил депутатов за оперативное принятие решения, направленного на защиту региональной экономики от влияния кризиса и социальную поддержку нуждающихся в ней жителей.

Ранее ИА "Тюменская линия" писала, что правительство Тюменской области планирует выделить из областного бюджета 700 млн рублей на докапитализацию регионального фонда поддержки промышленности, а также на выплаты для неработающих пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями в качестве меры поддержки в текущей ситуации.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , годдержка , облдума , Оксана Величко

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