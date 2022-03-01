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Тематическая смена РДШ в Тюмени объединит более ста школьников

Общество, 19:04 26 марта 2022

фото тюменского регионального отделения РДШ | фото тюменского регионального отделения РДШ

Более 100 активистов Российского движения школьников из Тюменской области станут участниками тематической смены, которая пройдет с 28 марта по 3 апреля в детском лагере "Остров детства".

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении РДШ, мероприятие будет посвящено информационно-медийному направлению.

"Для ребят организуют работу тематических площадок по четырем направлениям: "Радиопрограммы и подкасты", "Репортажное и творческое видео", "Тексты, блоги и социальные сети", "Репортажное фото и фотопроекты". За каждой площадкой будет закреплен наставник, с которым участники создадут медиапродукты по заданным темам", - рассказали организаторы.

Гостями смены станут начальник отдела информационно-медийных проектов и программ РДШ Сергей Исаев, шеф-редактор контентных проектов ВКонтакте Мария Карнакова, руководитель группы управления взаимоотношениями с клиентами и цифровыми проектами Rutube Семен Быков.

Также состоится "МедиаБитва" между отрядами, по итогам которой определится лучшая команда. Итоговые работы участников организаторы разместят в сети Интернет, а также оформят в формате интерактивной выставки.

Смена пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Любовь Голышева

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# медиашкола , РДШ , Российское движение школьников , школьники

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