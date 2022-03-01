Александр Перов: важно обеспечить безопасность личности, общества и государства

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Обеспечение безопасности личности, общества и государства должно идти наравне с социально-экономическим развитием. Об этом заявил член общественного совета при УВД МВД РФ по Тюменской области Александр Перов, комментируя решение президента РФ о проведении спецоперации на Украине.

Он отметил, что поддерживает действия президента России Владимира Путина и привел слова Александра Невского, который когда-то сказал – "Бог не в силе, он в правде".

"Если объяснить на современном языке слово "правда", то я бы здесь выделил религиозный и гражданский аспекты. Религиозный связан со Священным писанием, где сказано о том, что пролитая кровь оскверняет землю. Но если кто-то берется с оружием вершить насилие, то дальше есть продолжение этой фразы – "земля очищается кровью пролившего ее". Получается сегодня у ополченцев Донбасса, добровольцев и российских Вооруженных сил, которые осуществляют военную операцию, есть некая миссия возмездия", - сказал он.

Гражданский аспект Александр Перов объяснил тем, что с 2014 года Россия перешла к стратегическому планированию своей деятельности. И здесь существуют два направления, которые находятся в паритете, - обеспечение безопасности личности, общества и государства, и социально-экономическое развитие. То есть если безопасность не будет обеспечена, то о развитии общества не может идти речи.

"Поэтому я поддерживаю действия президента. Считаю, что это событие имеет место быть. Когда мы все это завершим, то продолжится дальнейшее развитие нашего общества. Россия всегда исторически этому примеру следовала", - добавил он.

Любовь Голышева