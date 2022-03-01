Евгений Бабенко: наша армия сражается за мир, правду и справедливость

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проводя специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, российская армия сражается за мир. Такое мнение высказал обозреватель ИА "Тюменская линия" Евгений Бабенко.

"Я против войны. Именно поэтому я полностью, безо всяких оговорок поддерживаю решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации. И в этом нет никакого парадокса. Потому что ее цель - мир", - убежден тюменский журналист.

Евгений Бабенко не считает себя военным экспертом, но в армии он служил. И хорошо знает значение термина "подлётное время".

"Это время, за которое ракета преодолевает расстояние между точкой старта и целью. Чем оно короче, тем меньше шансов эту ракету перехватить. Если бы Украина стала площадкой для размещения НАТОвского ракетного оружия, способного нести ядерные боеголовки, или неонацистский киевский режим получил бы собственное оружие массового поражения, целями стали бы российские города. И защититься от этой угрозы было бы практически невозможно", - рассказал он.

Уже после начала спецоперации мы все узнали о еще одной функции, отведенной Украине в антироссийских планах Запада, напомнил обозреватель "Тюменской линии. На территории Украины размещались американские лаборатории, в которых разрабатывалось и испытывалось запрещенное международными конвенциями биологическое оружие.

"Это была прямая и явная угроза безопасности каждого из нас. Ведь ядерный взрыв или боевой вирус не разбирают, кто перед ними - либерал или патриот, политик или рабочий, ребенок или старик. Украина все быстрее превращалась в плацдарм для антироссийской агрессии", - считает Евгений Бабенко.

Наверное, именно для того, чтобы иметь такой удобный плацдарм, США и "цивилизованная" Европа на протяжении восьми лет демонстративно не замечали массовых военных преступлений, которые киевский неонацистский режим совершал против мирных жителей Донбасса, добавил он.

"Минские соглашения неонацисты игнорировали. Никакие увещевания на них не действовали. Пришла пора ответить за содеянное. Именно в этом и заключается денацификация", - подчеркнул журналист.

Что касается очередной порции санкций, введенных против нас Западом - ну что ж, нам не привыкать, отметил обозреватель "Тюменской линии". По его мнению, у России всегда есть, чем ответить, чтобы на Западе вздрогнули. Что, собственно, уже и происходит.

"Наша спецоперация - суровая, но необходимая мера по предотвращению агрессии. Российская армия - это моя армия. Владимир Путин - мой президент и Верховный главнокомандующий. Моя армия сражается за правду и справедливость, за наше с вами право жить и трудиться под мирным небом. Я ненавижу войну. Поэтому я от всего сердца желаю нашим солдатам и офицерам победы", - резюмировал Евгений Бабенко.