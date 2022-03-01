В тюменском музее Словцова киновед Наталья Соколова расскажет историю студии "Союзмультфильм"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кинолекторий "Мультфильмы, которые нас вырастили: история студии "Союзмультфильм" состоится в Тюмени в музейном комплексе им. Словцова 27 марта, начало - в 15 часов, сообщает пресс-служба музея.

Спикером выступит киновед Наталья Соколова. Эксперт расскажет, как советская анимация преодолевала диснеевское влияние и как, несмотря на суровые условия Великой Отечественной войны, в эвакуации художники студии "Союзмультфильм" создавали фильмы для детей. Героями лекции станут Виктор Смирнов, Борис Дежкин, Мстислав Пащенко и Корней Чуковский.

Встреча пройдет по адресу: ул. Советская, 63. Вход свободный по записи. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись, телефоны: 45-35-90, +7 (929) 266-73-72.

Возрастная категория 12+