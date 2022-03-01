Наталья Кузнецова: Сейчас не время оставаться в стороне

| Фото: предоставлено Натальей Кузнецовой | Фото: предоставлено Натальей Кузнецовой

Гражданственность каждого проявляется именно в сложные для страны моменты, считает директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних села Омутинское Елена Кузнецова. За развитием ситуации на Донбасе она следит уже 8 лет.

"Невозможно оставаться равнодушным, когда происходит большая несправедливость. К нам в село еще в 2014 году прибыли первые переселенцы с Украины. Мы и сейчас готовы принять людей, которым нужна наша поддержка и помощь", – говорит Наталья Кузнецова.

Она вместе с коллегами собирает гуманитарный груз – игрушки детям, канцелярию и предметы первой необходимости. В учреждении есть отделение социальной реабилитации, его сотрудники хорошо знают, что необходимо детям.

"Я поддерживаю решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Важно то, что происходящие события требуют от каждого гражданской солидарности", - подчеркнула Наталья Кузнецова.

Оксана Корнеенкова