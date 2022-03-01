  • 29 марта 202229.03.2022вторник
  • USD93,7125
    EUR102,6714
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фильм "На войне как на войне" покажут на парковке в Тюмени

Общество, 08:41 29 марта 2022

из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Фильм "На войне как на войне" 1969 года выпуска покажут тюменцам в автокинотеатре в Тюмени, в преддверии Дня памяти и скорби, 18 июня. Показ организуют на парковке ТРЦ "Кристалл".

Как сказал руководитель патриотической кампании "Мы помним!" Владимир Соколов, кино является одним из важнейших способов воспитания патриотических чувств и поднятия духа людей. Смотря картины, зрители вспоминают о погибших во время Великой Отечественной войны воинах, истории страны.

"Фильмы показывают нам, на какие героические подвиги способны наши солдаты. Чтобы познакомить тюменцев с нелегкими военными буднями настоящих мужчин, мы покажем картину "На войне как на войне", — добавил Владимир Соколов.

Бесплатный автокинотеатр организуют тюменские молодогвардейцы в рамках патриотической кампании "Мы помним!". Такие мероприятия активисты проводят не первый год. В 2021 году в преддверии Дня Победы тюменцам на парковке перед рынком "Алебашевский bazar" показали киноленту "Небесный тихоход".

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Молодая гвардия , патриотизм , фильмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:39 29.03.2022Две тюменские команды выступят на региональном этапе соревнований "Человеческий фактор"
09:28 29.03.2022Участок улицы Домостоителей в Тюмени закроют для автомобилей на шесть дней
09:17 29.03.2022В Тобольском районе ФАПы создали 15-дневный запас лекарств на случай паводка
09:06 29.03.2022С продукцией мастерских для людей с аутизмом тюменцы познакомятся в "Конторе пароходства"