Фильм "На войне как на войне" покажут на парковке в Тюмени

| Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Фильм "На войне как на войне" 1969 года выпуска покажут тюменцам в автокинотеатре в Тюмени, в преддверии Дня памяти и скорби, 18 июня. Показ организуют на парковке ТРЦ "Кристалл".

Как сказал руководитель патриотической кампании "Мы помним!" Владимир Соколов, кино является одним из важнейших способов воспитания патриотических чувств и поднятия духа людей. Смотря картины, зрители вспоминают о погибших во время Великой Отечественной войны воинах, истории страны.

"Фильмы показывают нам, на какие героические подвиги способны наши солдаты. Чтобы познакомить тюменцев с нелегкими военными буднями настоящих мужчин, мы покажем картину "На войне как на войне", — добавил Владимир Соколов.

Бесплатный автокинотеатр организуют тюменские молодогвардейцы в рамках патриотической кампании "Мы помним!". Такие мероприятия активисты проводят не первый год. В 2021 году в преддверии Дня Победы тюменцам на парковке перед рынком "Алебашевский bazar" показали киноленту "Небесный тихоход".

Инна Пахомова