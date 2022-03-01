75 бюджетных мест выделили для абитуриентов в Институте химии ТюмГУ

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Бакалавриат Института химии ТюмГУ выделил 75 бюджетных мест на 2022-2023 учебный год, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Отметим, что в Институте химии прошел День открытых дверей, где участвовало более 100 абитуриентов. Старшеклассники встретились с администрацией ИнХим и представителями студенческого актива, узнали об особенностях и плюсах обучения в институте, возможностях личной самореализации и перспективах трудоустройства.

Ребята побывали в лабораториях экологических исследований и теории и оптимизации химических и технологических процессов.