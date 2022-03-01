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Число ипотечных сделок в Тюменской области за два месяца 2022 года выросло в два раза

Общество, 09:52 28 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По итогам двух месяцев 2022 года управление Росреестра по Тюменской области зарегистрировало 14 тыс. ипотечных кредитов. Это, сообщает пресс-служба управления, в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 год.

От общего числа зарегистрированных ипотек 1,3 тыс. приходится на льготную ипотеку, 28 – на сельскую.

"Управление уделяет особое внимание оптимизации процесса регистрации ипотеки, - отмечено в сообщении. - Срок регистрации по электронным пакетам документов, поступившим для регистрации ипотеки, составляет не более одного рабочего дня в случае отсутствия причин, препятствующих осуществлению государственной регистрации".

По итогам 2021 года тюменский Росреестр вошел в число победителей в номинации "Регистрация ипотеки за 24 часа".

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# ипотека , Росреестр

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