Число ипотечных сделок в Тюменской области за два месяца 2022 года выросло в два раза

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По итогам двух месяцев 2022 года управление Росреестра по Тюменской области зарегистрировало 14 тыс. ипотечных кредитов. Это, сообщает пресс-служба управления, в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 год.

От общего числа зарегистрированных ипотек 1,3 тыс. приходится на льготную ипотеку, 28 – на сельскую.

"Управление уделяет особое внимание оптимизации процесса регистрации ипотеки, - отмечено в сообщении. - Срок регистрации по электронным пакетам документов, поступившим для регистрации ипотеки, составляет не более одного рабочего дня в случае отсутствия причин, препятствующих осуществлению государственной регистрации".

По итогам 2021 года тюменский Росреестр вошел в число победителей в номинации "Регистрация ипотеки за 24 часа".