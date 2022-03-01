Тюменская область лидирует в УФО по вводу жилья и производству молока за январь

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала лидером в Уральском федеральном округе по вводу жилья по итогам января 2022 года, сообщает Тюменьстат. В регионе введено 112,2 кв. метров общей площади жилых помещений на 1 тысячу населения.

В ежемесячном отчете Тюменьстата отмечается, что в январе 2022 года в Тюменской области введено 173 тыс. 169 кв. метров жилья, что в четыре раза больше, чем в январе 2021 года. В 2021 году было введено 1 млн 706 тыс. 178 кв. метров.

Кроме того, по итогам января наш регион лидирует в УФО по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий на душу населения - 28 кг, сообщает "Вслух.ру". В январе произведено 31,8 тыс. тонн молока и 42,5 млн яиц - по этому показателю регион на втором месте в в федеральном округе.

Тюменская область также на втором месте по производству скота и птицы на убой на душу населения, и по обороту розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами.