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Благотворительная ярмарка в помощь людям с аутизмом пройдет в Тюмени 

Общество, 13:36 27 марта 2022

Фото: со страницы masterskie_na_surgutskoy в Instagram

Благотворительное мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма пройдет в Тюмени 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента социального развития.

Тюменцев приглашают в мультицентр "Контора пароходства" на ярмарку продукции от мастерских, в которых работают люди с ментальными особенностями развития, в том числе аутизмом.

Мастерские "Мир на Сургутской" открылись сравнительно недавно, но уже успешно помогают молодым людям с нарушениями развития старше 18 лет найти работу.

"Особые" мастера трудятся в отделениях "Кулинария" и "Гидропоника", занимаются творчеством, своими руками создают подарочные наборы. До создания мастерских возможности работать у таких людей не было.

На ярмарке можно будет познакомиться с ассортиментом продукции, которую готовят мастера: попробовать выпечку, микрозелень, оценить сувениры – мыло ручной работы, футболки и открытки с рисунками "особых" художников, а также сделать заказ на полуфабрикаты - пельмени, вареники и блины с разной начинкой, цветные пельмешки-малютки, голубцы и фрикадельки.

Областное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и специалисты центра ТРАНБО "Открой мне мир" проведут ИНФОМАРАФОН - консультации по основным направлениям своей работы. Дети в это время будут заниматься с профессиональными педагогами.

Евгений Бабенко

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