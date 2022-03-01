В Тюменской области менее чем за сутки регистрируют электронную ипотеку

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты управления Росреестра по Тюменской области вывели на новый уровень предоставление электронных услуг.

Срок регистрации по электронным пакетам документов, поступившим для регистрации ипотеки, сообщает пресс-служба управления, составляет не более одного рабочего дня в случае отсутствия причин, препятствующих осуществлению государственной регистрации.

По итогам двух месяцев 2022 года Управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано 14 тыс. ипотек. Показатель выше аналогичного периода прошлого года более чем в 2 раза.

По итогам 2021 года тюменский Росреестр вошел в число победителей в номинации "Регистрация ипотеки за 24 часа".