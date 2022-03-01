Условный пожар тушили в ялуторовском остроге
| Фото: МЧС по Тюменской области
Учения пожарных состоялись в ялуторовском остроге. По легенде тренировки, замыкание электропроводки привело к возгоранию на втором этаже, сообщает МЧС по Тюменской области.
Сотрудники объекта включили сигнальное оповещение и сообщили о "пожаре" в экстренные службы. Одновременно началась "эвакуация" работников и посетителей из опасной зоны.
К моменту прибытия пожарных, эвакуация уже завершилась, огнеборцы осмотрели помещения на наличие людей и приступили к тушению.
В результате слаженных действий пожарных и персонала объекта "эвакуация" прошла успешно, условный пожар был ликвидирован.