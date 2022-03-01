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Условный пожар тушили в ялуторовском остроге

Общество, 12:08 26 марта 2022

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Учения пожарных состоялись в ялуторовском остроге. По легенде тренировки, замыкание электропроводки привело к возгоранию на втором этаже, сообщает МЧС по Тюменской области.

Сотрудники объекта включили сигнальное оповещение и сообщили о "пожаре" в экстренные службы. Одновременно началась "эвакуация" работников и посетителей из опасной зоны.

К моменту прибытия пожарных, эвакуация уже завершилась, огнеборцы осмотрели помещения на наличие людей и приступили к тушению.

В результате слаженных действий пожарных и персонала объекта "эвакуация" прошла успешно, условный пожар был ликвидирован.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения , Ялуторовский острог

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