Условный пожар тушили в ялуторовском остроге

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Учения пожарных состоялись в ялуторовском остроге. По легенде тренировки, замыкание электропроводки привело к возгоранию на втором этаже, сообщает МЧС по Тюменской области.

Сотрудники объекта включили сигнальное оповещение и сообщили о "пожаре" в экстренные службы. Одновременно началась "эвакуация" работников и посетителей из опасной зоны.

К моменту прибытия пожарных, эвакуация уже завершилась, огнеборцы осмотрели помещения на наличие людей и приступили к тушению.

В результате слаженных действий пожарных и персонала объекта "эвакуация" прошла успешно, условный пожар был ликвидирован.