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Сплошные проверки водителей на трезвость проходят на дорогах области 26 марта

Общество, 13:01 26 марта 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Сплошные проверки" водителей на трезвость проводят на дорогах Тюменской области инспекторы ДПС 26 марта.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, мероприятия по противодействию пьяному вождению проходят в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Голышманово

В вечернее время "сплошные проверки" пройдут на нескольких участках улично-дорожной сети областного центра.

Также во всех городах и районах области в выходные дни пройдут "точечные" рейды по выявлению пьяных водителей.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , сплошные проверки

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