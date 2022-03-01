Сплошные проверки водителей на трезвость проходят на дорогах области 26 марта

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Сплошные проверки" водителей на трезвость проводят на дорогах Тюменской области инспекторы ДПС 26 марта.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, мероприятия по противодействию пьяному вождению проходят в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Голышманово

В вечернее время "сплошные проверки" пройдут на нескольких участках улично-дорожной сети областного центра.

Также во всех городах и районах области в выходные дни пройдут "точечные" рейды по выявлению пьяных водителей.