Пьяная поездка привела жителя Тюменской области к уголовной ответственности

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Ладу", водитель которой повернул налево в нарушение требований дорожного знака, остановили в в Ялуторовске сотрудники ГИБДД.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, находившийся за рулем житель с. Петелино, был пьян - показания алкотестера составили 0,79 мг. Накануне мужчина в бане пил крепкое пиво, а утром поехал в Ялуторовск.

В 2019 году он уже лишался прав за пьяное вождение, получил водительское удостоверение в августе 2021 года.

С того момента не прошло и года, поэтому автомобилист теперь подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Всего 11 пьяных за рулем задержаны в регионе за минувшие сутки, еще 11 - за ночь.