  • 26 марта 202226.03.2022суббота
  • USD95,6618
    EUR105,2662
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пьяная поездка привела жителя Тюменской области к уголовной ответственности

Происшествия, 17:19 26 марта 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Ладу", водитель которой повернул налево в нарушение требований дорожного знака, остановили в в Ялуторовске сотрудники ГИБДД.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, находившийся за рулем житель с. Петелино, был пьян - показания алкотестера составили 0,79 мг. Накануне мужчина в бане пил крепкое пиво, а утром поехал в Ялуторовск.

В 2019 году он уже лишался прав за пьяное вождение, получил водительское удостоверение в августе 2021 года.

С того момента не прошло и года, поэтому автомобилист теперь подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Всего 11 пьяных за рулем задержаны в регионе за минувшие сутки, еще 11 - за ночь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пьяная езда , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:19 26.03.2022Пьяная поездка привела жителя Тюменской области к уголовной ответственности
17:14 26.03.2022На трассе Тюмень-Боровский-Богандинский погибла девушка, отмечавшая накануне день рождения
16:48 26.03.2022Полицейские приехали на вызов о семейном скандале и нашли в квартире тюменца наркотики
13:44 26.03.2022Тюменца с мефедроном задержали полицейские