Педагогический клуб РДШ начал работу в Тюмени

| Фото: "РДШ / Тюменская область" ВКонтакте | Фото: "РДШ / Тюменская область" ВКонтакте

Педагогический клуб Российского движения школьников начал работу в Тюмени. Первая встреча с участием сотрудников различных образовательных организаций города состоялась на базе школы №5. Такие мероприятия будут в дальнейшем проводиться регулярно.

Как пишет "Тюменская область сегодня", участники встреч обсуждают с коллегами насущные вопросы и предложения, связанные с педагогикой.

Руководитель клуба - замдиректора по воспитательной работе школы №5 Иван Земцов. Создание переговорной площадки в формате клуба активно поддержали в тюменском отделении Российского движения школьников. Следующее собрание состоится в апреле.