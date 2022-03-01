  • 26 марта 202226.03.2022суббота
  • USD95,6618
    EUR105,2662
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области у 363 человек выявлен COVID-19

Общество, 13:13 26 марта 2022

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

363 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки. Скончались семь пациентов, выздоровел 1 тыс. 831 человек, сообщает федеральный оперативный штаб 26 марта.

За последние сутки в России выявили 24 тыс. 72

новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 395 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 60 тыс. 933 человека.

В Санкт-Петербурге выявили 1 тыс. 145 случаев болезни, в Свердловской области - 1 тыс. 101, в Москве – 925. В Челябинской области заболели 577 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 237, в Ямало-Ненецком – 111, в Курганской области – 176.

Всего на сегодняшний день в России выявили 17 млн 739 тыс. 462 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 367 тыс. 13 летальных исходов, выздоровели 16 млн 606 тыс. 691 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:23 26.03.2022Педагогический клуб РДШ начал работу в Тюмени
16:12 26.03.2022Павел Белявский рассказал, как сделать проект уникальным, ценным и нужным
15:34 26.03.2022Театральные проекты тюменцев увидят в Казани, Новосибирске и Омске
15:05 26.03.2022Эксперты высоко оценили техническую базу и оборудование ТИУ