В Тюменской области у 363 человек выявлен COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

363 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки. Скончались семь пациентов, выздоровел 1 тыс. 831 человек, сообщает федеральный оперативный штаб 26 марта.

За последние сутки в России выявили 24 тыс. 72

новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 395 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 60 тыс. 933 человека.

В Санкт-Петербурге выявили 1 тыс. 145 случаев болезни, в Свердловской области - 1 тыс. 101, в Москве – 925. В Челябинской области заболели 577 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 237, в Ямало-Ненецком – 111, в Курганской области – 176.

Всего на сегодняшний день в России выявили 17 млн 739 тыс. 462 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 367 тыс. 13 летальных исходов, выздоровели 16 млн 606 тыс. 691 человек.