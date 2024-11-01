Реставрация Завального кладбища в Тобольске практически завершена

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Реставрационные работы на Завальном кладбище в Тобольске практически завершены.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Петр Вагин.

Экскурсоводы, историки и краеведы узнали, какие работы были проведены по восстановлению и благоустройству, 27 ноября. Со своей стороны эксперты рассказали, какой туристический потенциал хранит это мемориальное место.

“Завальное кладбище – важнейшая точка показа на туристическом маршруте. Практически все экскурсионные маршруты проходят сегодня через старинный некрополь Тобольска. Его история насчитывает более 200 лет. Здесь 13 памятников культурного наследия – бесценных мест захоронений людей, которые прославили Тобольск”, – написал Пётр Вагин.

Реставрация стала возможной благодаря программе "Тобольск настоящий", созданной совместно с правительством Тюменской области и компанией СИБУР. По контракту работы завершат в сентябре 2025 года, но уже сейчас территория выглядит очень ухоженной.

“Лично оценил ее готовность встречать гостей со всей России. Поручил курирующим заместителям проконтролировать окончание работ, удобность расположения информационных стендов и навигации. У нас впереди много работы, и то, что уже сделано, внушает уверенность, что все задуманное будет выполнено”, – заключил глава города.