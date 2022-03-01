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Расим Тамразов: тюменские онкобольные будут получать лечение в полном объеме

Общество, 11:42 27 марта 2022

Фото: Медицинский город ВКонтакте

Тюменские онкобольные будут получать лечение в полном объеме. Об этом заявил директор и главврач "Медицинского города" Расим Тамразов. В настоящее время в медучреждениях нет дефицита препаратов и расходных материалах, подчеркнул он.

Все необходимое лечение онкобольные получают в полном объеме и в обозначенные сроки. Адресные или штучные проблемы в "Медицинском городе" решаются в рабочем порядке. Компании, с которыми у организации заключены договоры, исполняют свои обязательства, сообщает "Тюменская область сегодня".

Российская экономика взяла курс на импортозамещение еще в 2014 году, отметил Расим Тамразов. Большинство госучреждений здравоохранения перешли на лекарства, производимые в нашей стране, появилось современное отечественное медицинское оборудование.

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# Лекарственное обеспечение , онкобольные

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