Расим Тамразов: тюменские онкобольные будут получать лечение в полном объеме

Фото: Медицинский город ВКонтакте Фото: Медицинский город ВКонтакте

Тюменские онкобольные будут получать лечение в полном объеме. Об этом заявил директор и главврач "Медицинского города" Расим Тамразов. В настоящее время в медучреждениях нет дефицита препаратов и расходных материалах, подчеркнул он.

Все необходимое лечение онкобольные получают в полном объеме и в обозначенные сроки. Адресные или штучные проблемы в "Медицинском городе" решаются в рабочем порядке. Компании, с которыми у организации заключены договоры, исполняют свои обязательства, сообщает "Тюменская область сегодня".

Российская экономика взяла курс на импортозамещение еще в 2014 году, отметил Расим Тамразов. Большинство госучреждений здравоохранения перешли на лекарства, производимые в нашей стране, появилось современное отечественное медицинское оборудование.