Владимир Путин: Росгвардия грамотно и четко решает все стоящие перед ней задачи

Фото: пресс-служба Росгвардии Фото: пресс-служба Росгвардии

Росгвардия стала неотъемлемым, надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя росгвардейцев с профессиональным праздником.

"Вы вносите значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, осуществляете охрану общественного порядка и особо важных объектов, добиваетесь весомых результатов по этим и другим ответственным направлениям работы", - обратился глава государства к сотрудникам ведомства.

Глава государства отметил, что своей повседневной службой росгвардейцы стремятся приумножать лучшие профессиональные традиции, с глубоким, искренним уважением относятся к ветеранам Внутренних войск, ОМОНа, СОБРа – структур, ставших основой современной Росгвардии, равняются на них.

"Реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации: в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно, проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные сложнейшие задачи", - оценил Владимир Путин действия подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины.

Глава государства пожелал росгвардейцам и их семьям здоровья, успехов, удачи.

Евгений Бабенко