Тюменский актер Николай Аузин не волнуется из-за антироссисйких санкций

Фото из личного архива Николая Аузина во ВКонтакте Фото из личного архива Николая Аузина во ВКонтакте

Наша страна справится со всеми сегодняшними сложностями, возникающими из-за введенных Западом антироссийских санкций. Такое мнение высказал актер Тюменского драматического театра Николай Аузин.

"Нас пугали в 2014-2015 годах, что полки в магазинах будут пустые, но этого не случилось", - напомнил актер.

С момента начала спецоперации России на Украине прошел уже месяц. Россияне все так же заявляют о том, что поддерживают это решение главы государства. Николай Аузин тоже уверен в правильности действий правительства нашей страны, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Я ходил на выборы и голосовал за Владимира Путина. Поэтому все, что сейчас он делает, он делает верно - я ему доверяю. Я жил при других президентах и Путин - единственный руководитель страны, за которого мне не стыдно, в моих глазах и в моем сознании за весь срок он себя ни разу не дискредитировал", - подчеркнул театральный деятель.