Житель Ишима выманил у знакомой деньги и серебряное колье

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Уголовное дело по ст. "Мошенничество" заведено в отношении жителя Ишима, похитившего у своей знакомой деньги и серебряное колье. Как сообщает управление МВД России по Тюменской области, ущерб составил 30 тыс. рублей.

Как было установлено, 28-летний мужчина рассказал знакомой о трудной финансовой и попросил дать ему денег, пообещав вернуть долг. Позже подозреваемый снова обратился к девушке с просьбой передать ему серебряное колье - он хотел подарить украшение на день рождения своей подруге.

Заплатить за колье он пообещал, когда у него появятся деньги. Потерпевшая согласилась и отдала ему украшение. Ишимец действительно подарил колье подруге, а деньги потратил на личные нужды. Но возвращать долги мужчина не планировал. Потерпевшая обратилась в полицию.

Серебряное украшение изъяли, вскоре его возвратят законной владелице. Возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.