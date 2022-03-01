Тобольскую историю освоения Сибири покажут на главном телеканале Санкт-Петербурга

| Фото: Пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН | Фото: Пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН

О роли Тобольска в истории освоения новых сибирских земель во времена Петра Первого расскажут авторы исторической рубрики "Утро в Петербурге" телеканала "Санкт-Петербург".

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук, 26 марта в музее истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича состоялись съемки программы. Телеведущий Андрей Смирнов и оператор Алексей Золотенков встретились с заведующей музеем Маргаритой Юниной.

Она провела для гостей экскурсию по музею, раскрывающему тему истории освоения и научного изучения Сибири. Также Маргарита Юнина рассказала о первой Камчатской экспедиции под командованием легендарного командора Витуса Беринга.

| Фото: Пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН | Фото: Пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН

По словам Андрея Смирнова, выход телепередачи в эфир запланирован на первую половину апреля 2022 года. Зрители узнают об этапах изучения Сибири, Арктики и Дальнего Востока, вкладе российских и зарубежных ученых в исследование неизвестных территорий.

"Мы покажем материалы различных экспедиций и макеты транспортных средств. Расскажем, как происходило освоение новых сибирских земель во времена Петра Первого и почему именно Тобольск играл ключевую роль в организации и проведении комплексных исследований. Особый интерес вызовет сюжет о мемориальном кабинете, содержащем подлинные вещевые памятники выдающегося сибирского исследователя, ученого-лесовода, географа и этнографа Александра Дунина-Горкавича", - рассказал он.

Напомним, Музей истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича был образован 11 января 2010 года и является подразделением Тобольской комплексной научной станции УрО РАН. Располагается он в главном здании бывшей усадьбы ученого А. А. Дунина-Горкавича в нагорной части Тобольска.

| Фото: Пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН | Фото: Пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН

Любовь Голышева