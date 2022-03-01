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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области с начала пандемии провели более 4 млн тестов на COVID-19

Общество, 17:03 28 марта 2022

ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области с начала 2022 года проведено более 660 тыс. тестов на COVID-19. А всего с начала пандемии коронавируса - 4 млн 112 тыс. 666 тестирований.

Тюменская область, сообщает Роспотребнадзор, входит в Топ-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения. Наша позиция в рейтинге – 6.

Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 24 лаборатории. С полным списком медицинских организаций, где можно протестироваться на COVID-19 можно ознакомиться по ссылке.

Роспотребнадзор напоминает, что срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию. Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования, проведенного методом ПЦР, составляет 48 часов.

Вопросы, связанные с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов, можно задать, позвонив с 8 до 20 часов на горячую линию по телефону 8-800-302-26-70.

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# коронавирус , Роспотребнадзор , тест

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