Поддельные коньяк и спирт обнаружили полицейские в Уватском районе

| Фото: пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области

14 коробок с 82 литрами поддельного коньяка и 55 бутылей с 275 литрами спирта изъяли полицейские в Уватском районе, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Поддельный алкоголь обнаружили во время осмотра транспортного средства марки "МАЗ", приехавшего в Уватский район. Выяснилось, что покупал, хранил и реализовывал поддельную спиртосодержащую продукцию под брендами популярных производителей 48-летний житель Челябинской области.

"Согласно заключению эксперта, продукция содержит воспроизведение товарных знаков известных марок, имеет признаки несоответствия оригинальной. Произведена без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. Общая сумма ущерба составила более 135 тысяч рублей. В беседе с сотрудниками полиции подозреваемый признал свою вину, рассказав, что данный товар он приобрел с целью реализации", — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.