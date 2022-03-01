Каждый пятый дошкольник Тюмени имеет избыточную массу тела

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Избыточная масса тела и ожирение встречаются у каждого пятого ребенка дошкольного возраста Тюмени. К таким выводам пришли сотрудники Тюменского государственного медицинского университета, проведя исследование 1 тыс. 500 детей в возрасте от 3 до 7 лет в рамках профилактических осмотров.

Ожирение, по словам доктора медицинских наук, заведующей кафедрой детских болезней Тюменского ГМУ Светланы Сметаниной, в полтора раза чаще диагностируется у мальчиков, чем у девочек.

"При этом избыточная масса тела, как у мальчиков, так и у девочек, встречается с одинаковой частотой, - пояснила она. – Частота избыточной массы тела среди детей составила 13,9 процентов, а ожирения – 7,4 процента. Дефицит массы тела был выявлен у 15,8 процентов детей, нормальные значения веса определены в 62,9 процентов случаев".

Детское ожирение, по оценкам специалистов, является фактором риска раннего формирования хронических неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет 2 типа, нарушения опорно-двигательной системы и онкологические заболевания.