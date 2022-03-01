Движение по автозимникам и ледовым переправам в Заболотье закроют с 1 апреля

| Фото: канал Леонида Митрюшкина в Telegram | Фото: канал Леонида Митрюшкина в Telegram

Движение по автозимникам и ледовым переправам в Заболотье закроют с 1 апреля. Об этом на своем канале в Telegram рассказал глава Тобольского района Леонил Митрюшкин.

"Устанавливается теплая погода, по временным трассам двигаться небезопасно. Подрядная организация, которая содержала зимники в Тобольском районе, приступает к установке запрещающих знаков. Обращаюсь к жителям района с просьбой: не пренебрегайте правилами безопасности, не рискуйте собственной жизнью", — написал в своем канале Леонид Митрюшкин.

Сразу после завершения работы автозимников с труднодоступными территориями откроют авиасообщение. По расписанию первый рейс по маршруту "Тобольск — Лайтамак" полетит 2 апреля. Для удобства жителей самолеты АН-2 заменили на вертолеты МИ-8. Это позволит большему количеству пассажиров добраться в нужном направлении.