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Судебный пристав помог тюменскому подростку получить алименты в размере 600 тысяч рублей

Общество, 17:34 29 марта 2022

официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России

Будущий студент-медик из Тюмени благодаря работе судебного пристава получил 600 тыс. рублей в счет алиментов, сообщает Областное управление федеральной службы судебных приставов.

Алименты взыскали с отца молодого человека, который не принимал участия в воспитании сына. Гражданин не помогал финансово, официально не был трудоустроен, добровольно исполнять решение суда мужчина не спешил. Долг перед ребенком за три года составил около 600 тыс. рублей. В ходе следствия стало известно, что отец умышленно выдавал себя за неблагополучного, при этом создал другую семью и купил новую иномарку.

Судебный пристав-исполнитель незамедлительно выехал по адресу проживания должника, составил акты описи и ареста машины, эвакуировал автомобиль на штрафстоянку. Спустя два дня должник сам явился в отделение с чеком о полном погашении долга перед своим сыном. Поскольку мужчина просрочил выплату алиментов, с него взыскали еще 7% от общей суммы долга, которые он также оперативно выплатил.

"То, что сын внезапно стал обеспеченным, это благодаря быстро спланированным действиям судебного пристава-исполнителя. И деньги поступили вовремя, ведь мы поступаем в этом году в медицинский!" - прокомментировала мать ребенка.

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# алименты , судебные приставы

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