Тюменцев приглашают пройти 10 000 шагов

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы и гости города могут принять участие во Всероссийской акции "10 000 шагов к жизни", которая пройдет на лыжной базе спортшколы № 2 (ул. Барнаульская, 17/2) 3 апреля, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Участники акции должны пройти пешеходный маршрут и выложить в социальных сетях фото с хэштегом #10000шаговкжизни. Начало мероприятия - в 10 часов. Предварительно зарегистрироваться можно по ссылке.

с 9 до 10 часов на площадке будет работать "Палатка здоровья". Специалисты регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут всем желающим обследования. Желающие могут измерить артериальное давление, узнать о состоянии сердца, рассчитать индекс массы тела. По результатам обследования медработники проведут краткую консультацию.