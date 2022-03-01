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Тюменцев приглашают пройти 10 000 шагов

Общество, 08:56 31 марта 2022

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы и гости города могут принять участие во Всероссийской акции "10 000 шагов к жизни", которая пройдет на лыжной базе спортшколы № 2 (ул. Барнаульская, 17/2) 3 апреля, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Участники акции должны пройти пешеходный маршрут и выложить в социальных сетях фото с хэштегом #10000шаговкжизни. Начало мероприятия - в 10 часов. Предварительно зарегистрироваться можно по ссылке.

с 9 до 10 часов на площадке будет работать "Палатка здоровья". Специалисты регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут всем желающим обследования. Желающие могут измерить артериальное давление, узнать о состоянии сердца, рассчитать индекс массы тела. По результатам обследования медработники проведут краткую консультацию.

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# Всемирный день здоровья , ДЮСШ №2 , ходьба

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