В Тюменской области острым остеомиелитом дети стали болеть в два раза реже

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В среднем в два раза уменьшилось количество заболеваний среди детей с острым остеомиелитом в Тюменской области, сообщает прес-служба Тюменского госмедуниверситета.

Ученые и врачи из Тюмени, Кирова и Ставрополя выявили существенное изменение микробиологического пейзажа возбудителей, сочетающееся с более легким течением этой болезни.

Как рассказал заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского государственного медицинского университета Михаил Аксельров, изменения характеристик острого остеомиелита в динамике могут быть связаны с изменением спектра возбудителей, более ранней диагностикой и, как следствие, предотвращением осложнений.

Анализируя данные разных периодов (начиная с 1995 года) в трех российских регионах, врачи отмечают, что для современного течения острого остеомиелита у детей 1-15 лет в настоящее время характерно снижение проявлений интоксикации и менее длительное пребывание больных в палатах реанимации. При этом в динамике исследователи не обнаружили изменения возрастно-половых характеристик заболеваний.

Острый гематогенный остеомиелит является сравнительно редким заболеванием, которое чаще всего встречается у детей и подростков. Он развивается в кости и костном мозге, а также в окружающих их мягких тканях. Выздоровление зависит от возраста больного, тяжести поражения, своевременности лечения и масштаба оперативного вмешательства. Менее благоприятный прогноз у больных с застарелыми формами хронического остеомиелита прежде всего из-за дистрофии костной ткани. В большинстве случаев инфекцию вызывает золотистый стафилококк.

Последствиями осложнений хронического остеомиелита являются рубцы, деформации и укорочения конечностей. Может развиваться частичное или полное разрушение суставных поверхностей, а также происходить патологические переломы костей.