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Спецназ захватил националистов, причастных к пыткам российских солдат на Украине

Общество, 12:47 30 марта 2022

mil.ru

Российский спецназ взял в плен украинских националистов, которые причастны к пыткам солдат ВС России, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов.

"Через трое суток наш спецназ этих подонков захватил", – приводит его слова РИА Новости.

Шаманов добавил, что это были радикальные фанаты харьковского футбольного клуба "Металлист".

Видеозапись, на которой украинские националисты жестоко обращаются с пленными россиянами, появилась в интернете на днях и вызвала большой общественный резонанс. В частности, на кадрах видно, что военнослужащим прострелили ноги и оставили их без медицинской помощи. Сообщается, что это происходило на одной из баз националистов под Харьковом.

Минобороны заявило, что все причастные к пыткам военнопленных понесут суровую ответственность. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства. Расследовать инцидент призвали и в ООН.

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# Александр Быстрыкин , Донбасс , спецназ

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