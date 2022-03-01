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Как привить ребенку семейные ценности, расскажут тюменские психологи

Общество, 09:05 31 марта 2022

telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Прямой эфир форума "Подростки, родители, Rock’n’Roll" состоится в Тюмени 31 марта. С 18 до 20 часов на вопросы родителей ответят ведущие психологи регионального центра "Семья".

Специалисты затронут три основные темы - как привить ребенку семейные ценности, как пережить кризисы на разных этапах родительства и как помочь ребенку пережить развод родителей.

"Такой формат встречи уже знаком тюменским родителям. Сначала психологи выступят по своим темам, а затем начнется обсуждение. Впервые у зрителей прямого эфира будет возможность задать вопрос в личные сообщения, мы сохраним анонимность, а специалисты дадут развернутый ответ в прямом эфире", - рассказала представитель пресс-службы центра "Семья" Мария Кузьмичева.

Темой выступления психолога Светланы Фаизовой станет "Как пережить кризисы на разных этапах родительства". Анна Шерстобитова посоветует, как правильно прививать ребенку семейные ценности, традиции, принципы и взгляды. А о том, какие травмы у детей может вызвать развод родителей и почему важно помочь ребенку пережить распад семьи, расскажет Елена Подгорная.

Посмотреть прямой эфир можно будет по ссылке. Задать вопросы тюменцы могут в группе форума "Подростки, родители, Rock’n’Roll" во ВКонтакте.

Любовь Голышева

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# подростки , прямой эфир , психологи , региональный центр Семья

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