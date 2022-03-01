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Оперу Михаила Глинки "Жизнь за царя" представят на фестивале "Лето в Тобольском кремле"

Общество, 18:30 30 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новую постановку "Жизнь за царя" готовят коллективы Тюменского филармонического оркестра и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета к фестивалю "Лето в Тобольском кремле", который пройдет в Тобольске 2 июня.

Об этом рассказала директор регионального департамента культуры Елена Майер на пресс-подходе во время культурно-образовательного форума.

"Разрабатываем масштабную программу фестиваля "Лето в Тобольском кремле". Вместе с новосибирским театром оперы и балета готовим новый проект. Ставим свою постановку с филармоническим оркестром "Жизнь за царя" Михаила Глинки. Также хотим сделать две интерактивные площадки, чтобы привлечь гостей к участию в конкурсе исторических костюмов и воссозданию прошлого времени", — добавила она.

Также в регионе планируется провести четыре новых фестиваля-конкурса, которые позволят определить лучших вокалистов, гармонистов, еще два творческих состязания — хоровой конкурс между муниципальными образованиями и фестиваль любительских творческих коллективов.

Елена Майер напомнила, что в рамках Года нематериального культурного наследия в Тюменской области подготовлена большая программа. Областной план содержит более 200 мероприятий, из них 51 событие относится к топовым.

При проведении событий ставка сделана на мероприятия в формате open air, с привлечением большого числа зрителей.

Инна Пахомова

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# Елена Майер , лето в Тобольском кремле , опера , Тюменский филармонический оркестр

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