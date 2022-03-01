Три авиарейса отменили в Тюмени со 2 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три авиарейса отменили в тюменском аэропорту Рощино 2 апреля, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Авиакомпания "ЮТэйр" отменила рейс ЮТ749/750 Тюмень – Баку – Тюмень со 2 по 30 апреля, который выполнялся по субботам. Рейс ЮТ207/208 Тюмень – Волгоград – Тюмень так же отменен 2 апреля. Компания "Россия" отменила рейс FV6141/6142 Москва – Тюмень – Москва.

Дополнительную информацию по рейсам можно получить в справочной службе аэропорта Рощино, на официальном сайте, а также у представителей авиакомпаний.