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В Тюмени задержку светофора введут при левом повороте с улицы Герцена на Первомайскую

Общество, 10:56 31 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Задержку светофорной фазы введут при левом повороте с ул. Герцена на ул. Первомайскую в Тюмени с 31 марта.

Как сообщает областная Госавтоинспекиция, режим работы светофоров на этом перекрестке изменят с учетом обращений тюменцев и аварийности.

"За последние 2 года здесь произошло 6 ДТП с пострадавшими людьми", - отметили в ГИБДД.

Первое время светофор будет работать в тестовом режиме. "Тюменьгортранс" и Госавтоинспекция будут мониторить ситуацию. В случае необходимости величину фаз скорректируют.

Горожанам напоминают о необходимости быть внимательными на дорогах и следить за сменой сигнала светофора.

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# ГИБДД Тюменской области , светофоры

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