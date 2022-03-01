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В Тюмени в ЖК "Новопатрушево" строятся новые школа и детский сад

Общество, 14:23 31 марта 2022

Единая Россия

В Тюмени в ЖК "Новопатрушево" летом 2022 года будет сдан детский сад на 320 мест, расположенный на улице К.Посьета, 8. Ход работ на этом объекте проконтролировали городской депутат Виктор Бронников и областной парламентарий Юрий Баранчук.

Здание нового детсада, по оценке специалистов, отвечает всем современным требованиям. В этот детсад будут ходить малыши от полутора до семи лет. В нем запроектированы спортзал, музыкальный зал, ИЗО-студия и зал легоконструирования. Подрядчику предстоит благоустроить территорию.

Депутаты также побывали на строительстве школа в ЖК "Новопатрушево" на 1200 учебных мест, которая возводится на улице Валентины Тимофеевой, 10.

В апреле 2023 года она должна быть введена в эксплуатацию. Здание состоит из трех разных блоков, в первом, четырехэтажном, будут учиться средние и старшие классы. Для младшей школы спроектирован свой блок из трех этажей. Еще один трехэтажный блок отдан под столовую, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр.

Как рассказал Юрий Баранчук, что жители, приобретая жилье в новых районах ожидают, что здесь в скором времени появятся и социальные объекты.

"Застройка должна вестись комплексно, - уверен депутат. - Темпы возведения инфраструктуры не должны отставать от темпов строительства жилья".

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# Виктор Бронников , гордума , детский сад , облдума , Юрий Баранчук

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