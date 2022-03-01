Федерация бокса России создала оперштаб в поддержку беженцев из ДНР и ЛНР

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оперативный штаб и горячую линию в поддержку мирного населения Украины и беженцев ДНР и ЛНР запускает Федерация бокса России.

Деятельность оперативного штаба бокспомогает.рф, сообщает пресс-служба федерации, будет направлена на формирование и отгрузку гуманитарной помощи для мирных жителей Украины в контролируемых районах, а также беженцам ДНР и ЛНР, находящимся на территории Российской Федерации.

Оперативный штаб Федерации бокса России включает в себя уполномоченных представителей боксерского сообщества - олимпийских чемпионов, спортсменов, тренеров и спортивных функционеров, а также волонтеров со всей России.

Сегодня мирное население Украины, по словам генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко, больше всего нуждается в помощи.

"Мы не можем стоять в стороне, именно поэтому все боксерское сообщество России объединяется и протягивает руку помощи тем, кто в ней сейчас нуждается больше всего, - подчеркнула она. - Бокс - это вид спорта, который по-настоящему объединяет людей! Члены Совета Чемпионов Федерации бокса России примут активное участие в работе штаба и горячей линии".

Татьяна Кириенко сообщила, что Федерации бокса России уже имеет опыт работы в чрезвычайных ситуациях. "В пандемию мы развернули штаб буквально за трое суток и помогали населению нашей страны на протяжении нескольких месяцев локдауна, помощь получили более 5 миллионов граждан", - отметила она.

К деятельности оперативного штаба бокспомогает.рф будут привлечены все региональные спортивные Федерации бокса из 85 субъектов Российской Федерации, а также партнеры Федерации бокса России и неравнодушные люди. В плане: ежемесячная отправка не менее 100 фур гуманитарной помощи, которая будет осуществляться в три этапа.

Все, кто желает присоединиться к акции и оказать посильную помощь, могут позвонить по телефону горячей линии Федерации бокса России 8 800 600 28 24, или заполнить форму на сайте бокспомогает.рф которая начала свою работу 30 марта.