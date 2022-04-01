В Тюменской области с марта электронное собрание собственников влияет на рейтинг УК

| Фото: администрация города Тобольска | Фото: администрация города Тобольска

Количество собраний собственников жилья, которые прошли в электронном виде на портале ГИС ЖКХ, влияет на положение управляющих компаний в общем рейтинге. С марта этот показатель применяется для оценки их деятельности, сообщили в пресс-службе государственной жилищной инспекции Тюменской области.

Голосование собственников в электронном виде является хорошей альтернативой очному, потому что исключается подделка подделка бюллетеней, уточнили в ведомстве.

50 материалов о возможной подделке протоколов с собраний собственников многоквартирных домов направила в полицию государственная жилищная инспекция Тюменской области в 2021 году. После проверки по 11 из них возбуждены уголовные дела.

Манипуляции с листами голосований собственников не сходят с рук управляющим организациям, отмечают в жилищной инспекции.