В Тюменской области наступает запрет на вылов водных биоресурсов

| Фото: Дмитрий Изосимов МЧС России по Тюменской области. Архив. | Фото: Дмитрий Изосимов МЧС России по Тюменской области. Архив.

Запрет на вылов водных биоресурсов в реках и их пойменных системах - ручьях, притоках, старицах, сорах Тюменской области - вводится с начала таяния льда и до 20 мая, сообщает региональный отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания.

С 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов водных биоресурсов в озерах региона, изолированных от речной системы.

В эти периоды при осуществлении любительского рыболовства разрешается добыча водных биоресурсов одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом (фидером) с берега (без применения плавучих средств) с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.

Использование любых других средств расценивается как нарушение правил рыболовства.

Суточная норма добычи щуки, судака, леща, язя, карася - 5 кг суммарно или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг, гаммаруса – 0,5 кг, 0,1 кг – хирономид. Лимит по ракам составляет 2 кг.

К вылову запрещены: сибирский осетр, стерлядь, нельма и муксун, артемия, артемия на стадии цист.

За нарушение правил рыболовства идет административная ответственность – ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, предусматривающая наложение штрафа в размере от 2 до 5 тыс. рублей, с конфискацией орудий лова и транспортного средства, так же граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 256 (незаконная добыча водных биоресурсов) и 258.1 (незаконная добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных водных биоресурсов предусмотрена занесенных в Красную книгу РФ) УК РФ.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям граждане могут обращаться по тел. 8 (3452) 33-58-80