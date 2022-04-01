Журналист "Тюменского времени" безоговорочно поддерживает спецоперацию на Украине

Тюменское время Тюменское время

Все люди, которые считают Россию своей Родиной, должны безоговорочно поддержать наших военнослужащих, которые проводят на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Такую точку зрения высказала журналист ТК "Тюменское время" Ольга Солоницына.

"Это большая трагедия, что Украина позволила превратить свою родную страну в военный плацдарм, - заявила она. Но для меня лично достижение цели этой военной операции - это вопрос о том, в какой стране будут жить мои дети. И мое искренне желание, чтобы мои дети жили в стране, которая уважает сама себя, и которая имеет силы защищать свои ценности".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В обращении к россиянам он обосновал это решение Уставом ООН, санкцией Совета Федерации и подписанными ранее договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.