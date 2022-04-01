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Журналист "Тюменского времени" безоговорочно поддерживает спецоперацию на Украине

Общество, 12:30 01 апреля 2022

Тюменское время

Все люди, которые считают Россию своей Родиной, должны безоговорочно поддержать наших военнослужащих, которые проводят на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Такую точку зрения высказала журналист ТК "Тюменское время" Ольга Солоницына.

"Это большая трагедия, что Украина позволила превратить свою родную страну в военный плацдарм, - заявила она. Но для меня лично достижение цели этой военной операции - это вопрос о том, в какой стране будут жить мои дети. И мое искренне желание, чтобы мои дети жили в стране, которая уважает сама себя, и которая имеет силы защищать свои ценности".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В обращении к россиянам он обосновал это решение Уставом ООН, санкцией Совета Федерации и подписанными ранее договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.

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