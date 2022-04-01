Пожароопасный сезон в Тюменской области может начаться в середине апреля
Пожароопасный сезон в Тюменской области начнется в середине апреля. К такому выводу пришли специалисты, исходя из метеорологических прогнозов.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.
"Решение об открытии пожароопасного сезона принимается в период, когда наступает потенциальная возможность возникновения лесных пожаров. Зависит оно от природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах", - пояснили в ведомстве.
В настоящее время в Тюменской области ведется подготовка к пожароопасному сезону. Так, разработаны планы тушения лесных пожаров по лесничествам, сводный план тушения на 2022 год. Специалисты актуализировали маршруты наземного патрулирования, проверили готовность сил и средств лесопожарных формирований Тюменской авиабазы, арендаторов лесных участков, привлекаемых на тушение.
Также продолжается обслуживание и дооснащение лесопожарной техники, противопожарного оборудования и инвентаря.
Любовь Голышева