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Пожароопасный сезон в Тюменской области может начаться в середине апреля

Общество, 12:08 01 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожароопасный сезон в Тюменской области начнется в середине апреля. К такому выводу пришли специалисты, исходя из метеорологических прогнозов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

"Решение об открытии пожароопасного сезона принимается в период, когда наступает потенциальная возможность возникновения лесных пожаров. Зависит оно от природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах", - пояснили в ведомстве.

В настоящее время в Тюменской области ведется подготовка к пожароопасному сезону. Так, разработаны планы тушения лесных пожаров по лесничествам, сводный план тушения на 2022 год. Специалисты актуализировали маршруты наземного патрулирования, проверили готовность сил и средств лесопожарных формирований Тюменской авиабазы, арендаторов лесных участков, привлекаемых на тушение.

Также продолжается обслуживание и дооснащение лесопожарной техники, противопожарного оборудования и инвентаря.

Любовь Голышева

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# лесные пожары , пожароопасный сезон

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