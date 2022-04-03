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В Истетском районе состоялась научно-практическая конференция "Тюменский край – жемчужина Сибири"

Общество, 19:02 03 апреля 2022

администрация Исетского муниципального района Фото: администрация Исетского муниципального района | Фото: администрация Исетского муниципального района

ХХ районная научно-практическая конференция "Тюменский край – жемчужина Сибири" состоялась в Исетском народном краеведческом музее. Доклады представили ученики семи сельских школ, сообщает администрация Исетского района.

Всего ребята презентовали 12 научных работ на различные темы: от судеб земляков до исследования предметов народного промысла. Жюри оценило все работы. В итоге, в номинации "Этнография. Народная культура" первое место разделили Инна Быбина из Бархатовской средней школы и София Попова ученица Слобода-Бешкильской школы.

В номинации "Военная история России"лучшей признана Мария Гусева из Бархатовской школы. Победители и призеры награждены дипломами и подарками.

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# Исетский район , конференция , одаренные дети

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