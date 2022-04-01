28 аварийных перекрестков в Тюмени контролируют новые камеры видеонаблюдения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 28 перекрестках Тюмени с 1 апреля заработали новые камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщает Госавтоинспекция региона, места для расстановки камер выбраны с учетом аварийности.

Так, например, камеры установлены на пересечении улиц Максима Горького и 50 лет Октября, где за последние два года произошло 119 дорожных аварий, пострадали восемь и погиб один человек; на перекрестке Ямской и Аккумуляторной, здесь в авариях ранены 11 человек, и на перекрестке Западносибирской и Казачьи луга, где зафиксировано 27 ДТП и ранены 17 человек.

Камеры фиксируют превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию. До конца 2022 года камеры будут установлены на 99 участках дорог Тюменской области, большинство - в Тюмени, а также в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и на федеральных трассах.

Нововведением станут видеофиксаторы, выявляющие водителей, не пропустивших пешеходов на "зебрах", они появятся в четвертом квартале 2022 года на пешеходных переходах на улицах Щербакова, 84, Щербакова, 207а и Перекопской, 37 областного центра.