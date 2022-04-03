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В викуловском музее открыли зал Правды о Великой войне

Общество, 18:01 03 апреля 2022

vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Торжественная церемония открытия нового экспозиционного зала – зала Правды о Великой войне, приуроченная к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялась в Викуловском народном краеведческом музее им. А. В. Давыдова. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

В основе экспозиции - подлинные экспонаты из фондов музея, материалы Российского государственного архива кинофотодокументов, копийные предметы.

"С помощью архитектурно-художественного решения экспозиция позволяет прочувствовать весь ужас разразившейся войны и беспощадность оккупантов. В зале приведена вся страшная статистка Великой Отечественной войны – от финансовых потерь Советского Союза, уничтоженных городов и населенных пунктов до погибших воинов и мирных жителей. Фотографии, предметы быта, оружие, личные вещи и документы – все это не только эмоционально погружает во времена военной эпохи, но и дает возможность с особой глубиной осознать, что мы должны помнить не только о героях войны, но и о жертвах тех страшных лет", - подчеркивают организаторы.

В торжественной церемония открытия новой экспозиции приняли участие депутаты Тюменской областной думы Андрей Артюхов, Владимир Ульянов. Гостями мероприятия стали активисты ветеранского движения.

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# Андрей Артюхов , Великая Отечественная война , музей

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