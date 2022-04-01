В Тюмени проверяют сообщения о женщине, пнувшей ребенка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опубликованной в тюменских соцсетях видеозаписью, где женщина применяет насилие к ребенку, заинтересовались в прокуратуре. Как сообщает надзорное ведомство региона, доследственную проверку взял на контроль прокурор области Владислав Московских.

Предположительно, это произошло у входа в ТЦ "Ватутинский". Камера зафиксировала, как женщина пнула ребенка ногой в спину. В настоящее время по данному факту доследственную проверку ведет УМВД России по Тюмени.

Владислав Московских также поручил прокурору Центрального округа Тюмени проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.