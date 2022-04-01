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34 бутылки контрафактного алкоголя хранил владелец магазина в Заводоуковском районе

Происшествия, 18:25 01 апреля 2022

Прокуратура Тюменской обаласти | Фото: Прокуратура Тюменской обаласти

34 бутылки немаркированного алкоголя (0,5 л каждая) незаконно хранил индивидуальный предприниматель из Заводоуковского района, сообщает прокуратура Тюменской области.

Нарушение было выявлено в ходе проверки соблюдения законов в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на поднадзорной территории.

В отношении обвиняемого завели дело об административном нарушении по статье "Оборот алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны". Предпринимателю назначили штраф в размере 10 тыс. рублей. Суд постановил изъять и уничтожить продукцию без лицензии.

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# контрафактный алкоголь , прокуратура Тюменской области

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